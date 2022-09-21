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Знищимо всіх - Залужний відреагував на оголошення мобілізації в рф

Повномасштабний наступ противника не злякав нас, більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням
Знищимо всіх - Залужний відреагував на оголошення мобілізації в рф Фото: 5 канал

Українські військові знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав в Telegram.

Він зазначив, що ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію росії проти нашої країни.

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням", - написав він.

Залужний додав, що сотні тисяч чоловіків та жінок захищають нашу землю, власні домівки, дітей і майбутнє України.

"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін оголосив про часткову мобілізацію в рф.

 

 

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21 09 2022 21:21
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