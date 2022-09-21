Знищимо всіх - Залужний відреагував на оголошення мобілізації в рф
Українські військові знищать всіх, хто прийде зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав в Telegram.
Він зазначив, що ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію росії проти нашої країни.
"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням", - написав він.
Залужний додав, що сотні тисяч чоловіків та жінок захищають нашу землю, власні домівки, дітей і майбутнє України.
"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - додав він.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін оголосив про часткову мобілізацію в рф.
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