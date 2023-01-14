Зранку вибухи пролунали у Харкові: російські окупанти ракетами поцілили в Індустріальний район

Метро у Харкові тимчасово призупиняло роботу

У Харкові з самого ранку було чутно вибухи, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Він закликав харків’ян перебувати в укриттях через обстріл.

Чотири ракети С-300 влучили в Індустріальний район Харкова вранці 14 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, окупанти цілили по інфраструктурним об'єктам. Наразі інформацію про руйнування та поранених з'ясовують.

Метро у Харкові тимчасово призупиняло роботу через вибухи.

Також харків'яни повідомляють, що у деяких районах вимкнули воду.