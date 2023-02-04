ЗРК Mamba SAMP/T будуть в Україні вже навесні - міністр Збройних сил Франції
Про це він написав у своєму Twitter
Зенітно-ракетні комплекси Mamba SAMP/T прибудуть в Україну навесні цього року, розповів міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.
"З Гвідо Крозетто (міністр оборони Італії - ІФ), ми ухвалили рішення поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/Т-MAMBA. Ця система дасть змогу захистити цивільне населення та інфраструктуру від російських нападів", - написав міністр Збройних сил Франції.