ЗРК Mamba SAMP/T будуть в Україні вже навесні - міністр Збройних сил Франції

Франція та Італія передадуть Україні Зенітно-ракетний комплекс Mamba SAMP/T навесні, заявивЛекорню.

Про це він написав у своєму Twitter

Зенітно-ракетні комплекси Mamba SAMP/T прибудуть в Україну навесні цього року, розповів міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

"З Гвідо Крозетто (міністр оборони Італії - ІФ), ми ухвалили рішення поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/Т-MAMBA. Ця система дасть змогу захистити цивільне населення та інфраструктуру від російських нападів", - написав міністр Збройних сил Франції.