Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗРК Patriot вже врятували в Україні тисячі життів – NYT

06 січня 2024, 17:34
ЗРК Patriot вже врятували в Україні тисячі життів – NYT
джерело slovoidilo
ЗРК Patriot продовжують захищати українське небо.

Системи ЗРК Patriot продовжують успішно відбивати російські балістичні ракети, які могли б завдати величезних втрат та руйнувань.

Про це пише The New York Times.

Український військовий розповів виданню, як 11 грудня о 4 ранку радар зафіксував якусь аномалію. Як виявилося згодом, це була російська балістична ракета, яка летить у напрямку Києва. У той же час, українські сили випустили кілька американських ракет Patriot. Ця ніч була успішною для української ППО.

"Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі"- каже військовий.

Тим часом офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

Український військовий пригадує, що першу балістичну ракету збили 4 травня. Тоді всі були дуже здивовані, але після цього "довіра до обладнання зросла"

Під час однієї з найскладніших атак у травні та червні українські системи "Патріот" збили всі 34 балістичні ракети.

"Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам", - наголосив військовий.

балістичні ракетивійна в Україніросія окупантиППО Patriot

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється