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Зробимо все, щоб надати Україні необхідне озброєння – Остін

18 липня 2023, 16:27
Зробимо все, щоб надати Україні необхідне озброєння – Остін
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Міністр оборони США відкрив 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами докладуть усіх зусиль, щоби Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії.

Про це він сказав на початку 14-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо робити все можливе й неможливе, щоб Україна отримала все, що їй потрібно", – наголосив очільник американського Міноборони, відкривши засідання у віртуальному форматі.

Остін зауважив, що Україна надихнула світ своєю мужністю та духом в умовах неправомірної російської агресії. Він підкреслив, що українські громадяни проявили стійкість, а ЗСУ продовжують мужньо захищати свою країну. Однак, вкотре повторив він, війна в Україні – це марафон, а не спринт.

"Контрнаступ України є ключовим моментом цієї трагічної війни. ЗСУ перейняли на себе ініціативу з відновлення контролю над своєю суверенною територією", – зазначив глава Пентагону.

Втім, за його словами, агресія росії продовжує створювати вкрай нестабільну ситуацію. Остін підкреслив, що США разом із союзниками й партнерами забезпечили Україну критично важливими можливостями та не опускатимуть рук і надалі. Тому контактна група у форматі "Рамштайн" знову зібралася разом, аби відстояти важливі спільні принципи.

"Ми продовжимо забезпечувати навчання, озброєння, а також підтримку ЗСУ, щоби допомогти створити боєздатну й професійну українську армію, яка зможе захистити себе на нинішньому етапі, а також стримати агресію в майбутньому", – наголосив глава Пентагону.

Також він нагадав, що Сполучені Штати раніше в цьому місяці оголосили про надання Україні пакету допомоги на 800 мільйонів доларів, який містив, у тому числі, засоби ППО, артилерійські снаряди, ракети та інше озброєння, важливе для контрнаступу. Крім того, за його словами, про свої внески оголосила Норвегія, Німеччина, Франція, Австралія.

"Україна бореться за своє життя. Ставки є високими, але Контактна група ніколи не ухилялася від цього виклику", – підкреслив міністр оборони США.

 

ОстінРамштайнвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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