Зросла кількість країн, які долучилися до проєкту спільного виробництва боєприпасів для України

До проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу, а також Норвегія.

До проєкту спільного виробництва снарядів для України вже долучилися 20 держав. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

Про це передає FREEДОМ.

Кулеба зазначив, що Україна високо цінує підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства зі спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру.

Наразі до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу, а також Норвегія.

Міністр наголосив, що це “справді революційний крок”, оскільки всі ці держави працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала стратегічною.

“Ми скоординували подальші кроки, щоб якнайшвидше поставити в Україну артилерійські снаряди в рамках цього загальноєвропейського механізму. Щоб він запрацював ефективно. Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру”, — резюмував глава МЗС України.