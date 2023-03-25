Зросла кількість країн, які долучилися до проєкту спільного виробництва боєприпасів для України
До проєкту спільного виробництва снарядів для України вже долучилися 20 держав. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.
Про це передає FREEДОМ.
Кулеба зазначив, що Україна високо цінує підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства зі спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру.
Наразі до цього проєкту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу, а також Норвегія.
Міністр наголосив, що це “справді революційний крок”, оскільки всі ці держави працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала стратегічною.
“Ми скоординували подальші кроки, щоб якнайшвидше поставити в Україну артилерійські снаряди в рамках цього загальноєвропейського механізму. Щоб він запрацював ефективно. Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155-го калібру”, — резюмував глава МЗС України.