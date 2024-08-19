Зростає число британських компаній, які визнали порушення санкцій проти росії

Більшість порушень були "ймовірно, випадковими".

75 британських компаній визнали, що могли порушити санкції проти росії минулого року. Згідно з даними Управління з імплементації фінансових санкцій, з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року кількість компаній, які добровільно повідомили Міністерство фінансів про можливі порушення санкцій, зросла до 161.

Порушення санкцій може призвести до цивільних штрафів у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів або 50% від вартості порушення, залежно від того, яка сума більша. Також порушення можуть бути передані для кримінального переслідування, що може призвести до необмежених штрафів або тюремних ув'язнень.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

На сьогодні найбільший цивільний штраф, накладений у Великій Британії за порушення санкцій проти росії, становить 20,5 млн фунтів стерлінгів і стосується порушень у 2015-2018 роках. Стейсі Кін, партнер юридичної фірми Pinsent Masons зазначила, що більшість нещодавніх порушень санкцій, швидше за все, були випадковими.

"У багатьох випадках фірми порушують санкції через кілька годин або днів після того, як Велика Британія додає компанію до санкційного списку. Однак, якщо компанії хочуть отримати поблажливе ставлення до себе з боку британської влади за порушення санкцій, вони повинні самостійно повідомляти про це", — сказала вона.

Станом на лютий цього року Британія запровадила санкції проти близько двох тисяч осіб, компаній та груп у росії.

"Виклик для бізнесу полягає в тому, що особи та організації, які підпадають під санкції, як і раніше прагнуть зберегти свої позиції у Великій Британії, торгувати з британськими контрагентами або отримати доступ до британських інвестицій. Вони часто роблять це через підставні компанії або трасти, де важко визначити, хто є кінцевим власником", — додала Кін.