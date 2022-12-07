CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаселення світу в 2020 і 2021 роках зросло на менше 1% за рік вперше після Другої світової війни, а загальна чисельність населення Європи фактично скоротилася під час пандемії коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зростання населення у світі уповільнилося до найнижчого рівня з 1950 року
Зростання частки людей похилого віку в багатьох країнах, за прогнозами, вдарить по економічному зростанню та державним фінансам і вже створює політичні проблеми
Фото: noi.md
Про це йдеться у звіті ООН, повідомляє Financial Times.
Прогнозується, що населення 61 країни зменшиться принаймні на 1% між 2022 і 2050 роками, а пов’язані з цим низькі показники народжуваності в поєднанні з кращим охороною здоров’я прискорять старіння населення.
Зростання частки людей похилого віку в багатьох країнах, за прогнозами, вдарить по економічному зростанню та державним фінансам і вже створює політичні проблеми.
Попри повільніше зростання, населення світу ймовірно цьогоріч перетне позначку в 8 мільярдів людей, а наступного року Індія, за прогнозами, пережене Китай як найбільш густонаселену країну. Очікується, що світове населення досягне піку у 10,4 мільярда в 2080-х роках, а потім почне падати – це перше зниження, яке прогнозують у щорічній доповіді ООН.
Населення Європи скоротилося на 744 тисяч у 2020 році та на 1,4 мільйона торік. Це найбільше падіння на будь-якому континенті з початку обліку в 1950 році, що відображає сплеск смертності, падіння народжуваності та нижчу чисту міграцію, пов’язану з пандемією.
Очікується, що чисельність населення Європи скорочуватиметься до 2100 року, а Німеччина та інші країни приєднаються до тенденції, яка вже склалася в країнах Східної та Південної Європи, таких як Польща та Італія.
В Азії населення Японії скорочується з 2010 року, населення Південної Кореї впало в 2020 році, і, за прогнозами, населення Китаю скоротиться цьогоріч. Прогнозується, що в середині 2040-х років населення Китаю скорочуватиметься приблизно на 6 мільйонів на рік, а до кінця 2050-х – на 12 мільйонів на рік. Таке падіння буде найбільшим у світі.
У 2020 році Африка випередила Азію та стала основним джерелом зростання населення. ООН повідомляє, що більше половини прогнозованого зростання до 2050 року буде зосереджено лише у восьми країнах, переважно в Африці, причому швидке зростання загрожує їхнім цілям розвитку.
У 2030 році в усьому світі понад 1 мільярд людей будуть старше 65 років, з який 210 мільйонів – старше 80 років, що вдвічі більше, ніж у 2010 році. У багатьох країнах, включаючи Японію, Італію та Німеччину, люди похилого віку вже становлять близько чверті населення.
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