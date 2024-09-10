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Зростають ризики розливу нафти, оскільки танкери рф відмовляються від данських лоцманів – Bloomberg

10 вересня 2024, 14:02
Зростають ризики розливу нафти, оскільки танкери рф відмовляються від данських лоцманів – Bloomberg
Фото: mcclatchydc.com
Кожен п'ятий тіньовий танкер рф здійснює прохід без лоцманів.

Танкери тіньового флоту росії, які перевозять нафту через небезпечні протоки Данії, усе частіше відмовляються від послуг лоцманів, що підвищує ризик нафтового розливу біля узбережжя країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З квітня по червень 20% танкерів "тіньового флоту", які перевозили нафту рф через данські протоки, відмовилися від допомоги спеціалістів, які добре знають місцеві води. 

За даними Bloomberg і Danwatch, цей показник зріс на 4% за рік.

Протоки, які щодня перетинають пороми та інший морський транспорт, можуть бути складними для навігації, адже там багато мілин, сильні течії та різні глибини води. 

Використання лоцманів рекомендовано Міжнародною морською організацією і було звичним протягом десятиліть, що допомагає уникнути великих розливів нафти.

Проте західні санкції, які обмежують доступ москви до світового танкерного флоту, росія все частіше покладається на флот старіших суден, які погано обслуговуються і мають невідомих власників та сумнівне страхування. 

Такі танкери наразі складають більшість перевезень російської нафти, і саме вони відмовляються від лоцманського супроводу.

Від початку 2023 року майже 1200 танкерів з російською нафтою залишили Балтійське море, і частка суден "тіньового флоту" в цьому потоці постійно зростала. За три місяці до кінця липня шість із десяти перевезень здійснювалися танкерами "тіньового флоту", що більше ніж чотири з десяти у першому кварталі 2023 року.

Кожне п’яте судно відмовлялося від послуг данських лоцманів у період з травня по липень. Ще роком раніше відмова складала лише одне з двадцяти суден. 

В разі, якщо Копенгаген зробить лоцманський супровід обов’язковим, то це може спричинити загострення стосунків з москвою та порушити важливе джерело глобального постачання нафти.

 
РосіясанкціїДаніятанкери

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