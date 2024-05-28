Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зростають заклики дозволити Україні бити по росії західною зброєю – NYT

28 травня 2024, 19:13
Зростають заклики дозволити Україні бити по росії західною зброєю – NYT
США та інші союзники заборонили Україні обстрілювати рф західною зброєю.

Київ каже, що обмежено свою здатність запобігати транскордонним нападам, повідомляє The New York Times

Вчора парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, яка закликає членів Альянсу зняти заборону на обстріл росії із західної зброї. Це сталося після аналогічних закликів з боку генсека НАТО Єнса Столтенберга та урядів Польщі, Литви, Латвії і Швеції.

Латвія одна з перших закликала дозволити Україні використовувати західну зброю проти російської території. 

Також Велика Британія і Швеція запропонували Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів по території рф. 

Законодавці в США і Франції за останні кілька днів також надіслали листи своїм урядам із проханням зняти заборону на використання західної зброї.

Заклики дозволити Києву розширити використання західної зброї в основному спрямовані на адресу США, найбільшого постачальника зброї для українського уряду. 

Вашингтон кілька разів просив Україну не стріляти по російській території зі зброї американського виробництва, побоюючись ескалації війни, проте в адміністрації Байдена вже розпочалися дебати щодо послаблення цієї заборони.

Цього року Київ скаржився, що заборона дає змогу російським військам без ризику починати атаки з російської території та заважає їй відбивати їх. 

Це стало очевидним кілька тижнів тому, коли кремль почав новий наступ на північному сході України, зібравши війська і техніку просто поруч із кордоном.

"У нас була інформація від наших розвідувальних служб про те, що росія накопичує війська по той бік кордону, але ми не могли завдати по них удару, щоб запобігти цьому наступу. Нам довелося чекати, коли вони перетнуть кордон. Це коштувало нам багатьох життів", - сказав заступник голови комітету з національної безпеки українського парламенту Єгор Чернєв.

Тепер українські політики побоюються, що подібний сценарій може повторитися, оскільки рф зібрала близько 10 000 військовослужбовців поруч із кордоном із Сумською областю.

На сьогодні ЗСУ обмежуються використанням західної зброї для ураження цілей на окупованій рф території в межах України. 

Так, військові експерти і аналітичні центри заявили, що цього місяця Україна завдала удару по російському військовому полігону під Луганськом, імовірно, за допомогою ракет великої дальності ATACMS, які поставляються США.

"Українські чиновники кажуть, що удари по території росії дозволять їм знизити здатність москви проводити військові операції. Київ використовує свій парк саморобних безпілотників дальнього радіусу дії для аеродромів та енергетичної інфраструктури в росії, але він не виробляє таких потужних ракет або далекобійної артилерії, які могли б завдати удару по важливих військових комплексах", - пише видання.

 
зброявійна в УкраїніДозвіл

Останні матеріали

Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється