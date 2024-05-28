Зростають заклики дозволити Україні бити по росії західною зброєю – NYT

США та інші союзники заборонили Україні обстрілювати рф західною зброєю.

Київ каже, що обмежено свою здатність запобігати транскордонним нападам, повідомляє The New York Times.

Вчора парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, яка закликає членів Альянсу зняти заборону на обстріл росії із західної зброї. Це сталося після аналогічних закликів з боку генсека НАТО Єнса Столтенберга та урядів Польщі, Литви, Латвії і Швеції.

Латвія одна з перших закликала дозволити Україні використовувати західну зброю проти російської території.

Також Велика Британія і Швеція запропонували Україні використовувати свою зброю для нанесення ударів по території рф.

Законодавці в США і Франції за останні кілька днів також надіслали листи своїм урядам із проханням зняти заборону на використання західної зброї.

Заклики дозволити Києву розширити використання західної зброї в основному спрямовані на адресу США, найбільшого постачальника зброї для українського уряду.

Вашингтон кілька разів просив Україну не стріляти по російській території зі зброї американського виробництва, побоюючись ескалації війни, проте в адміністрації Байдена вже розпочалися дебати щодо послаблення цієї заборони.

Цього року Київ скаржився, що заборона дає змогу російським військам без ризику починати атаки з російської території та заважає їй відбивати їх.

Це стало очевидним кілька тижнів тому, коли кремль почав новий наступ на північному сході України, зібравши війська і техніку просто поруч із кордоном.

"У нас була інформація від наших розвідувальних служб про те, що росія накопичує війська по той бік кордону, але ми не могли завдати по них удару, щоб запобігти цьому наступу. Нам довелося чекати, коли вони перетнуть кордон. Це коштувало нам багатьох життів", - сказав заступник голови комітету з національної безпеки українського парламенту Єгор Чернєв.

Тепер українські політики побоюються, що подібний сценарій може повторитися, оскільки рф зібрала близько 10 000 військовослужбовців поруч із кордоном із Сумською областю.

На сьогодні ЗСУ обмежуються використанням західної зброї для ураження цілей на окупованій рф території в межах України.

Так, військові експерти і аналітичні центри заявили, що цього місяця Україна завдала удару по російському військовому полігону під Луганськом, імовірно, за допомогою ракет великої дальності ATACMS, які поставляються США.

"Українські чиновники кажуть, що удари по території росії дозволять їм знизити здатність москви проводити військові операції. Київ використовує свій парк саморобних безпілотників дальнього радіусу дії для аеродромів та енергетичної інфраструктури в росії, але він не виробляє таких потужних ракет або далекобійної артилерії, які могли б завдати удару по важливих військових комплексах", - пише видання.