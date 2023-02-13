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ПОЛІТИКА

Зруйнували плани росіян: Україна попередила Молдову про можливий державний переворот

13 лютого 2023, 14:28
Зруйнували плани росіян: Україна попередила Молдову про можливий державний переворот
Фото: з вільних джерел
Україна допомогла Молдові розкрити план росії, яка хотіла закинути диверсантів в країну для дестабілізації ситуації.

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, за допомогою протестів опозиції росія хоче змінити владу у країні. Завдяки злочинним діям москва прагне, зокрема, використати Молдову у війні проти України.

Відповідну заяву очільниця держави зробила 13 лютого на брифінгу, пише Newsmaker.

"Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників", – повідомила вона.

Матеріали, які Молдові передала Україна, містять детальну інформацію про логістику організації диверсійних дій. Диверсантів хотіли залучили з-поза меж країни: з росії, білорусі та Балкан. А під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Проте силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

"План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду в Молдову громадян рф, білорусі, Сербії та Чорногорії", – зазначила президентка.

Крім того, очікується, що парламент Молдови якнайшвидше ухвалить законопроєкти, які нададуть силовим структурам необхідні інструменти для ефективнішої боротьби з ризиками безпеки країни.

"Всіх, хто бере участь у таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності", – підкреслила Санду.

Вона закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації, оскільки найбільш агресивною формою атаки є інформаційна.

"Спроби кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій і віримо в Молдову", – підсумувала президентка.

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