"Зруйнуйте стіну обмежень, яку ми збудували навколо України" – президент Естонії

Він перефразував американського президента Рейгана, який багато років тому звертався до мешканців Берліна.

Обмеження, які ми наклали на себе як на Заході, лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість - усе це живить агресора.

Про це президент Естонії Алар Каріс написав в колонці для медіа організації Politico.

Президент Естонії згадав про час надій після падіння Берлінської стіни і отримання незалежності низкою східноєвропейських країн.

"Але наші надії на тривалий мир і наша віра в неможливість війни в Європі зазнали краху. Нині здається, що пекло спорожніло, а дияволи вийшли на волю, як і злі тіні 20-го століття – упирі, що втілюють тугу за сталінськими таємними пактами, сферами впливу та грубою силою замість міжнародного права – виринули на поверхню", – заявив Каріс.

Він додав, що в цей складний час Захід сам намалював для себе лінії, які лише загострюють проблему.

"В цій геополітичній кризі – найбільшій за останні десятиліття – ми повинні тримати голову високо піднятою і бути далекоглядними. Війна Росії проти України є чорно-білою: росія – агресор, Україна – жертва", – сказав президент Естонії.

Роблячи припущення про наміри кремля, західні країни збудували власну стіну, вважає Каріс.

"Ми провели лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію.

Це неправда! Наш страх невиправданий... Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість – все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит", – додав президент Естонії.

За його словами, обмеження є несправедливими, аморальними і шкідливими.

Каріс пригадав промову Рональда Рейгана у Берліні 1987 року, в якій він звернувся до вартових стіни з простим, але потужним закликом: "Знесіть цю стіну!" І через два з половиною роки, 9 листопада 1989 року, берлінці це зробили.

"Десятиліття потому ми парадоксальним чином самі будуємо стіну, змушуючи Україну вести свою битву з-за неї, шкутильгаючи, стикаючись з новими російськими атаками і несучи щодня все більше жертв.

Тому, перефразовуючи Рейгана, я звертаюся до всіх нас: Давайте зруйнуємо цю стіну обмежень!", – написав Алар Каріс.

В Україні він був менше місяця тому, тоді естонський президент Алар Каріс прибув до столиці України з неанонсованим візитом.