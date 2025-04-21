ЗСУ атакували російську базу запуску дронів у Курську

Відомо, що було ліквідовано до 20 операторів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішну атаку української авіації по місцю, з якого здійснювався запуск ударних дронів ворога у Курській області рф.

Про це Генштаб написав в соцмережах.

Ще 19 квітня Повітряні сили ЗСУ успішно атакувалимісце, з якого здійснювався запуск ударних дронів окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Об’єкт використовувався росіянами для підготовки, спорядження і запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів.

Українські військові додали, що внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів дронів

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії", - повідомив генштаб.

Військові додали, що ЗСУ продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним".