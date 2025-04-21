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ЗСУ атакували російську базу запуску дронів у Курську

21 квітня 2025, 17:51
ЗСУ атакували російську базу запуску дронів у Курську
iakursk.ru
Відомо, що було ліквідовано до 20 операторів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішну атаку української авіації по місцю, з якого здійснювався запуск ударних дронів ворога у Курській області рф.

Про це Генштаб написав в соцмережах. 

Ще 19 квітня Повітряні сили ЗСУ успішно атакувалимісце, з якого здійснювався запуск ударних дронів окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Об’єкт використовувався росіянами для підготовки, спорядження і запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. 

Українські військові додали, що внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів дронів

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії", - повідомив генштаб. 

Військові додали, що ЗСУ продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним".

 
війна в Українівтрати рф

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