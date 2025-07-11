ЗСУ атакували завод з виробництва дронів "Кронштадт"

Також вибухи чули у Тулі, Таганрозі та на Курщині.

Цієї ночі безпілотники атакували підприємство з виробництва дронів "Кронштадт" в місті Дубна московської області.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

"У підмосковному Дубні БпЛА знову атакують підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт", повідомляють місцеві жителі", - йдеться в дописі.

Поки що українські або російські офіційні особи не коментували подію.

В той же час, міноборони рф нарахувало 150 дронів.

Також вибухи чули у Тулі, Таганрозі та на Курщині.