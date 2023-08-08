ЗСУ до зими можуть просунутися вперед – генштаб Естонії

"Але наскільки – залежить від дій росії, чиї кроки непередбачувані".

Заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, коментуючи просування українських Сил оборони, припустив, що ЗСУ до зими можуть просунутися вперед.

Про це повідомляє ERR.

Вендла зазначив, що на лінії фронту Україна не досягла серйозного прориву. Просування українських військ ускладнюється різноплановістю лінії фронту.

"На херсонському напрямку, з погляду противника, обороні дуже допомагає річка – велика, широка річка, перейти яку складно. Запорізький напрямок, вочевидь, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети - повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення. Донецький напрямок значною мірою покритий великими містами, з яких Бахмут у цьому контексті є лише невеликим містечком. Це означає, що війна на цьому напрямку або розвиток на ньому головного удару означає бій квартал за кварталом, будинок за будинком, під'їзд за під'їздом. У Луганську дуже багато боліт та лісів, що спрощує оборонні дії", – сказав представник естонського Генштабу.

За його словами, російські війська значно зміцнили свої оборонні споруди після визволення Херсона Силами оборони України.

"Якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на запорізькому напрямку їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборони. Тож у цьому сенсі завдання, яке стоїть перед Україною, дуже серйозне", – сказав полковник.

Він також додав, що до настання зими Україна може просунутися вперед, але наскільки - залежить від дій росії, чиї кроки не передбачувані.