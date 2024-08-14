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ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській області рф – Зеленський

14 серпня 2024, 21:07
ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській області рф – Зеленський
ЗСУ продовжують просуватися на Курщині.
 Сили оборони України продовжують просуватися в Курській області і досягати стратегічної мети.
 
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
 
"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", — заявив Президент.
 
Володимир Зеленський обговорив із представниками уряду алгоритм  дій  підтримки українських  військових на території Курської області. 
 
"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені".
Також Зеленський провів нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", — наголосив він.
 
Президент подякував також воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх структур за вчасні й результативні удари по російських аеродромах.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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