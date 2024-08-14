ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській області рф – Зеленський

ЗСУ продовжують просуватися на Курщині.

Сили оборони України продовжують просуватися в Курській області і досягати стратегічної мети.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", — заявив Президент.

Володимир Зеленський обговорив із представниками уряду алгоритм дій підтримки українських військових на території Курської області.

"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені".