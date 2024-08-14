ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській області рф – Зеленський
14 серпня 2024, 21:07
ЗСУ продовжують просуватися на Курщині.
Сили оборони України продовжують просуватися в Курській області і досягати стратегічної мети.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", — заявив Президент.
Володимир Зеленський обговорив із представниками уряду алгоритм дій підтримки українських військових на території Курської області.
"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені".
Також Зеленський провів нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", — наголосив він.
Президент подякував також воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх структур за вчасні й результативні удари по російських аеродромах.