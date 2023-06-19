ЗСУ досягли успіхів у контрнаступальних операціях, але можуть їх призупинити – ISW

Причина - переглянути свою тактику для майбутніх операцій.

Сили оборони України 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та досягли обмежених територіальних успіхів. Однак вони можуть тимчасово припинили ці зусилля аби скорегувати тактику для наступних операцій.

Таке припущення висловили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Вони наголосили, що оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних операцій і не говорять про завершення великого контрнаступу України, який ще навіть не розпочався.

Експерти звернули увагу на кадри з геолокацією, які вказують на те, що українські сили просунулися в межах 30 км на південь від Кремінної. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ також просунулися більш ніж на кілометр на північ від Авдіївки на лінії фронту в Донецькій області.

Водночас навіть російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні операції на південь, на південний захід і на південний схід Великої Новосілки на адміністративному кордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, де досягли локальних успіхів.

Загалом ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, й кадри з геолокацією показують, що вони увійшли до західної частини н. п. П'ятихатки (41 км на південний схід від облцентру) та на південний захід від Оріхова.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень заявив, що окупанти продовжують контратаки на заході Донеччини та Запоріжжя, і в ЗСУ "багато роботи". А мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські сили продовжують перекидати особовий склад і важку військову техніку з районів Нової Каховки та Каховки у східній частині Херсонщини – на лінію фронту в Запорізькій області через Мелітополь.

"Українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступальні операції, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій", – припустили аналітики ISW.