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ЗСУ дронами атакували завод в російському Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор"

17 листопада 2024, 12:03
ЗСУ дронами атакували завод в російському Іжевську, який виробляє ЗРК
Wikipedia
Іжевськ відоме місто завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості.

Безпілотники атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську, на якому виробляють ЗРК "Тор" і РЛС.

Про це написав керивнік Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

Місцеві пабліки пишуть, що вночі чули вибухи в Іжевську. 

Керівник ЦПД повідомив, що під удар потрапив Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Також місцеві жителі публікували кадри вибухів і можливого влучання у підприємство.

Коваленко додає, що російський завод виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор", а також радіолокаційні станції та інші компоненти.

Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині рф.

Місто відоме військовою, машинобудівною і металургійніою промисловостями, а також виробляють автомат АК-47.

Відомо, що завод "Купол" - це одне з найбільших оборонних підприємств в рф. 

Окрім ЗРК "Тор", там також виробляють мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" та "Ад'ютант". 

Крім того,  завод займається виробництвом гіроскопів, нанокомпозитів, обладнання для атомних електростанцій, нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

На початку осені повідомлялося, що на заводі "Купол" розпочали виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіуса дії "Гарпія-А1". БпЛА роблять на базі китайського двигуна.

 
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