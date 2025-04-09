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ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 – Сирський

09 квітня 2025, 13:35
ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Також українські бійці успішно вдарили по кількох аеродромах, змусивши росіян відсунути свою авіацію глибше в тил, розповів генерал.
Сили оборони України дроном знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який щойно приземлився.
 
Про це LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
 
"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився - і наш дрон його вразив. Вартість літака близько 100 мільйонів доларів", - розповів він.
 
Сирський додав, що внаслідок ударів по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів скоротився. Крім того, були знищені кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску "шахеди", що також призвело до зменшення кількості їх атак.
 
Також, за словами генерала, ЗСУ успішно завдали ударів по кількох аеродромах, змусивши росіян відсунути свою авіацію глибше в тил. Якщо раніше літаки базувалися на відстані 100-150 км від фронту, то зараз - на 200–300 км, зокрема в Енгельсі та Шайковці.
 
"російський флот фактично зачинений у Новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно знаходяться під загрозою наших ударів", - додав Сирський.
 
При цьому головнокомандувач акцентував, що ЗСУ регулярно уражають елементи системи протиповітряної оборони ворога, що суттєво послаблює їхні можливості як в обороні, так і в розпізнаванні українських засобів повітряного нападу. Втрата кожної такої станції - це десятки мільйонів доларів збитків для росії.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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