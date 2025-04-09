ЗСУ дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 – Сирський

Також українські бійці успішно вдарили по кількох аеродромах, змусивши росіян відсунути свою авіацію глибше в тил, розповів генерал.

Сили оборони України дроном знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який щойно приземлився.

Про це LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився - і наш дрон його вразив. Вартість літака близько 100 мільйонів доларів", - розповів він.

Сирський додав, що внаслідок ударів по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів скоротився. Крім того, були знищені кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску "шахеди", що також призвело до зменшення кількості їх атак.