ЗСУ ефективно знищують "диво-техніку" КНДР – Forbes
20 березня 2025, 10:31
Фото: Генштабу ЗСУ
Один удар HIMARS міг знищити три північнокорейські САУ M1989.
Українські ракетні комплекси HIMARS ефективно знищують північнокорейську техніку в Курській області.
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
Унаслідок лише одного скоординованого удару український 14-й полк безпілотних літальних апаратів, можливо, пошкодив три північнокорейські "диво-гаубиці" M1989.
Один із безпілотників виявив три гармати в укриттях за деревами. Екіпаж безпілотника передав координати гаубиць сусідній українській батареї, оснащеній, очевидно, високомобільними артилерійськими ракетними комплексами. HIMARS випустили принаймні одну ракету M30, яка розірвалася над лінією дерев, розкидавши сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що обрушилися на M1989 і їхні екіпажі, пише Акс.
Як зазначає аналітик, збиток від атаки оцінити складно, проте цей рейд "міг пошкодити або знищити значну частину M1989, які Північна Корея поставила в росію".
Як нагадує Акс, КНДР передала москві сотні одиниць техніки - не тільки M1989, а й протитанкові ракетні машини, ракетні установки та засоби ППО. До цієї останньої атаки українські безпілотники та артилерія вже вивели з ладу щонайменше одну M1989, а також кілька протитанкових пускових установок Bulsae-4.
"Курська область стала пірровою перемогою для росіян і північнокорейців. Вони зазнали потенційно десятки тисяч втрат і втратили сотні одиниць техніки, відтісняючи українців. Українські втрати були легшими, хоча навряд чи і вони були легкими", - зазначає Акс.
Однак при цьому у КНДР є великі резерви військ і техніки, включаючи потенційно сотні додаткових M1989. І підтримка Пхеньяном військових зусиль москви, схоже, не слабшає, зазначає Акс.