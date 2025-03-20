ЗСУ ефективно знищують "диво-техніку" КНДР – Forbes

Один удар HIMARS міг знищити три північнокорейські САУ M1989.

Українські ракетні комплекси HIMARS ефективно знищують північнокорейську техніку в Курській області.

Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Унаслідок лише одного скоординованого удару український 14-й полк безпілотних літальних апаратів, можливо, пошкодив три північнокорейські "диво-гаубиці" M1989.

Один із безпілотників виявив три гармати в укриттях за деревами. Екіпаж безпілотника передав координати гаубиць сусідній українській батареї, оснащеній, очевидно, високомобільними артилерійськими ракетними комплексами. HIMARS випустили принаймні одну ракету M30, яка розірвалася над лінією дерев, розкидавши сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що обрушилися на M1989 і їхні екіпажі, пише Акс.

Як зазначає аналітик, збиток від атаки оцінити складно, проте цей рейд "міг пошкодити або знищити значну частину M1989, які Північна Корея поставила в росію".