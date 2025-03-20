Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ ефективно знищують "диво-техніку" КНДР – Forbes

20 березня 2025, 10:31
ЗСУ ефективно знищують
Фото: Генштабу ЗСУ
Один удар HIMARS міг знищити три північнокорейські САУ M1989.
Українські ракетні комплекси HIMARS ефективно знищують північнокорейську техніку в Курській області.
 
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
 
Унаслідок лише одного скоординованого удару український 14-й полк безпілотних літальних апаратів, можливо, пошкодив три північнокорейські "диво-гаубиці" M1989.
 
Один із безпілотників виявив три гармати в укриттях за деревами. Екіпаж безпілотника передав координати гаубиць сусідній українській батареї, оснащеній, очевидно, високомобільними артилерійськими ракетними комплексами. HIMARS випустили принаймні одну ракету M30, яка розірвалася над лінією дерев, розкидавши сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що обрушилися на M1989 і їхні екіпажі, пише Акс.
 
Як зазначає аналітик, збиток від атаки оцінити складно, проте цей рейд "міг пошкодити або знищити значну частину M1989, які Північна Корея поставила в росію".
 
Як нагадує Акс, КНДР передала москві сотні одиниць техніки - не тільки M1989, а й протитанкові ракетні машини, ракетні установки та засоби ППО. До цієї останньої атаки українські безпілотники та артилерія вже вивели з ладу щонайменше одну M1989, а також кілька протитанкових пускових установок Bulsae-4.
 
"Курська область стала пірровою перемогою для росіян і північнокорейців. Вони зазнали потенційно десятки тисяч втрат і втратили сотні одиниць техніки, відтісняючи українців. Українські втрати були легшими, хоча навряд чи і вони були легкими", - зазначає Акс.
 
Однак при цьому у КНДР є великі резерви військ і техніки, включаючи потенційно сотні додаткових M1989. І підтримка Пхеньяном військових зусиль москви, схоже, не слабшає, зазначає Акс.

 

КНДРHIMARSвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам Берлін". Пропагандони путіна дякують Трампу за перемогу в новій холодній війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 березня 2025, 11:42
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Політика
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Переклад iPress – 20 березня 2025, 08:37
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Політика
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 19 березня 2025, 16:34
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
Бізнес & Фінанси
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
19 березня 2025, 14:37
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада
Технології
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада "Хартія" – першопроходець – WSJ
Переклад iPress – 19 березня 2025, 12:42
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Політика
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Переклад iPress – 19 березня 2025, 08:39
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється