Вчора московські війська завдали ракетних, артилерійських і мінометних ударів по місту та 15 прилеглим населеним пунктам.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова через посилення москвою бомбардування північно-східного міста і прилеглого регіону.

За словами місцевих чиновників, вчора війська рф завдали ударів по місту та 15 навколишнім населеним пунктам із застосуванням ракет, артилерії та мінометів.

Цілями стали цивільні будівлі, військові позиції і це розглядається як підготовка до широкомасштабного наступу найближчими тижнями, повідомило джерело, близьке до українських збройних сил.

Київ не оприлюднив подробиць атак, але пізно в середу джерело повідомило:

"Цілий день військові об’єкти в регіоні обстрілювалися перед нападом".

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати посилити повітряні атаки цими вихідними, коли росія святкує Різдво, яке там відзначається 7 січня.

Джерело додало, що сухопутний наступ може розпочатися незабаром після цього, можлива дата його початку – 15 січня.

І російські, і українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, що охоплює села Куп’янськ, Сватове і Кремінна, неподалік від кордону Харківської області.

росія зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, поки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні минулого року.

Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки російські війська лише частково атакували.

Генштаб України заявив, що його сили відбили три російські атаки в напрямку Куп'янська, йдеться в заяві, опублікованій у соцмережах у четвер.

"На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів", - додали там.

Але генерал-полковник Олександр Сирський, начальник сухопутних військ України, попередив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів, перегруповуючи їх для наступного штурму Лимана.

Він додав, що біля населеного пункту Синьківка тривають щоденні штурми російських військ для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Генерал-полковник Сирський сказав, що москва переправила більше бронетехніки та артилерії для підтримки спроб просування піхотних груп, які в основному складаються з так званих штрафних військових підрозділів "Шторм Z".

російські сили в цьому районі також були підкріплені краще підготовленими резервами, залученими з інших місць на полі бою.

Українські чиновники витратили місяці на підготовку передбачуваного наступу в напрямку Куп'янська, де залишилася лише частина його населення.

Військові командири на північному сході України назвали цей район одним із "найгарячіших", навіть коли київські війська намагалися здійснити літній контрнаступ на півдні.

Місто, якщо його захоплять російські війська, могло б стати важливим матеріально-технічним плацдармом для наступальних поштовхів далі на південь чи захід.

Тим часом москва все частіше націлюється на центр Харкова, місто, яке їй не вдалося окупувати на початку свого вторгнення в лютому 2022 року.

Ракети класу "земля-повітря" були перепрограмовані на наземні удари, і через швидкість, з якою снаряди летять на короткі відстані, їх практично неможливо перехопити.

"Противник використовує хаотичні обстріли, щоб підтримувати напругу і фактично тероризувати наше місцеве населення", – написав голова Полтавської обласної державної адмінсітрації Олег Синєгубов.

Вчора Білий дім попередив, що російські переговори про купівлю ракет далекого радіусу дії в Ірану активно просуваються і що незабаром на полі бою в Україні можна буде побачити нові боєприпаси.

Оприлюднивши дані розвідки США координатор національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що росія має намір придбати ракетні системи в Ірану, додавши, що вона вже розгорнула північнокорейські ракети проти України.

Кірбі вкотре закликав Конгрес прийняти пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, щоб дозволити силам протистояти нападам Росії за допомогою зброї, що постачається з-за кордону.

"Українці заслуговують знати, що американський народ у цьому уряді й надалі підтримуватиме їх, тому дуже важливо, щоб Конгрес зустрівся з цим моментом і відповів, надавши Україні те, що їм потрібно для захисту", - сказав він.