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ЗСУ контрнаступають щонайменше на трьох напрямках – ISW

14 червня 2023, 11:05
ЗСУ контрнаступають щонайменше на трьох напрямках – ISW
Фото: з вільного доступу
Від початку наступу деокуповано понад 100 квадратних кілометрів території.

Українські Збройні сили продовжують проводити контрнаступальні операції. Відбуваються ці дії щонайменше на трьох напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ просунулися на 250 метрів на північний схід та 200 метрів на південь від Бахмута. Також за останню добу українські військові просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей. Загалом українська армія звільнила близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі.

За даними інституту, від початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території.

Тим часом російські джерела стверджували, що проти 13 червня українські сили продовжували наземні атаки на південний захід від Оріхова та на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області. 

Крім того, російські війська перекидають додаткові сили з Херсонської області для посилення напрямку Авдіївка-Донецьк. Зі свого боку у ЗСУ повідомили, що відбили російські атаки на Авдіївку та Мар'їнку.

війна в Україніросія окупантиЗСУконтрнаступ

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