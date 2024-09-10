Багато українських самохідних гаубиць просто простоюють.

Збройним силам не вистачає запчастин для західного озброєння, через що вони не можуть використовувати значну частину поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією танкових гаубиць, які виведені з ладу.

Про це пише німецький таблоїд Bild.

Гаубиця одна з найважливіших систем зброї для захисту України від російських загарбників. Нещодавно федеральний уряд пообіцяв поставити ще дванадцять самохідних гаубиць у 2000 році.

Проте запчастин до вже поставлених систем досі немає, скаржаться українські військові – за інформацією видання, значна частина самохідних гаубиць, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі не працює через зношеність.

Ситуація із запчастинами катастрофічна, підтверджують два командири українських артилерійських підрозділів, які майже два роки воюють на самохідних гаубицях в Україні.

"Це чудова система, але знос дуже високий", - каже один із двох артилеристів. Інтенсивне використання самохідної гаубиці вже позначилося під час Бахмутської битви влітку 2022 року.

Солдат додає, що через короткий час ми повідомили про необхідність заміни труб, але заміна просувається повільно, адже немає чим замінити.

Через два роки мало що змінилося, хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через трудомістке загартування спеціальних труб.

За інформацією BILD, Німеччина зараз постачає невелику однозначну кількість труб для гострих потреб, щоб привести в бойову готовність принаймні частину вийшли з ладу українських самохідних гаубиць.