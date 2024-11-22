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ЗСУ мали успіх під Вугледаром – ISW

22 листопада 2024, 08:07
ЗСУ мали успіх під Вугледаром – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог, ймовірно, просунувся біля Великої Новосілки

ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 22 листопада.

російські війська просунулися в районі основного "українського плацдарму" в Курській області під час боїв, що відбулися 21 листопада.
 
Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, вказують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Спального. 
Повідомляється, що під час нещодавнього українського удару по російському командному пункту в Майно Курської області був поранений високопоставлений північнокорейський генерал.
 
21 листопада путін підтвердив, що українські війська завдали удару по командному пункту російської "Північної" групи військ у Курській області та вбили та поранили співробітників служби безпеки, але стверджував, що командири не постраждали. 21 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 18 російських солдатів і було поранено 33 військовослужбовців, у тому числі троє військовослужбовців Північної Кореї.
 
Інсайдер стверджує, що під час удару в штабі перебував перший заступник командувача ЛМР генерал-лейтенант Валерій Солодчук, його статус невідомий. ISW не може підтвердити ці заяви.
 
російські війська 20 і 21 листопада продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська і Стариці, але не здійснили жодного підтвердженого просування.
 
Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що погіршення погодних умов заважає окупантам приховувати пересування мотострілецьких підрозділів на полях через втрату листя, а передбачувана сніжна погода дозволить ЗСУ стежити за слідами ворога. 

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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