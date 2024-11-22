ЗСУ мали успіх під Вугледаром – ISW

Ворог, ймовірно, просунувся біля Великої Новосілки

ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 22 листопада.

російські війська просунулися в районі основного "українського плацдарму" в Курській області під час боїв, що відбулися 21 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, вказують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Спального.