ЗСУ мінують кордон у Харківській області за допомогою дронів – BILD

Армія рф не знає про позиції, з яких українські війська мінують кордон, кажуть журналісти.

Про це пише заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Він відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ у Харківській області за 2 км від кордону з рф.

В травні ЗС рф перейшли її та наступають на двох напрямках, щоб запобігти подальшим проривам, українські дроноводи мінують переходи і дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі.

ЗСУ базуються на бункері, звідки виходять лише на пару хвилин у темряві, щоб запустити дрони. Кілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу.

Війська рф не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією, тому українців може видати будь-який вогонь чи світло.

Пізніше ЗСУ надіслали Ронцхаймеру кадри російської техніки, яка підірвалася на встановлених уночі мінах.