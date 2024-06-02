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ЗСУ мінують кордон у Харківській області за допомогою дронів – BILD

02 червня 2024, 16:01
ЗСУ мінують кордон у Харківській області за допомогою дронів – BILD
Фото: www.ekathimerini.com
Армія рф не знає про позиції, з яких українські війська мінують кордон, кажуть журналісти.

Про це пише заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер. 

Він відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ у Харківській області за 2 км від кордону з рф. 

В травні ЗС рф перейшли її та наступають на двох напрямках, щоб запобігти подальшим проривам, українські дроноводи мінують переходи і дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників під покровом ночі.

ЗСУ базуються на бункері, звідки виходять лише на пару хвилин у темряві, щоб запустити дрони. Кілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу. 

Війська рф не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією, тому українців може видати будь-який вогонь чи світло. 

Пізніше ЗСУ надіслали Ронцхаймеру кадри російської техніки, яка підірвалася на встановлених уночі мінах.

 
дрониЗСУмінування

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