ЗСУ можуть почати наступ через пересохле Каховське водосховище – BILD
Пересохле Каховське водосховище внаслідок підриву дамби може стати плацдармом для українського наступу.
Таку думку висловив військовий оглядач Юліан Рьопке для BILD.
"Солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але також і у зовсім іншому місці", - упевнений експерт.
Ба більше, він заявив, що через водосховище можуть перейти і ЗС рф, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.