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ЗСУ можуть почати наступ через пересохле Каховське водосховище – BILD

21 червня 2023, 15:11
ЗСУ можуть почати наступ через пересохле Каховське водосховище – BILD
Фото: Радіо свобода
За оцінкою військового оглядача, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну.

Пересохле Каховське водосховище внаслідок підриву дамби може стати плацдармом для українського наступу.

Таку думку висловив  військовий оглядач Юліан Рьопке для BILD.

За його даними, український фронт розширився через підрив росією ГЕС на 200 км.
 
"Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України. Як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки", - пояснив Рьопке. 
Він вказав, що ширина водосховища становить від 7 до 30 км.
 

"Солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але також і у зовсім іншому місці", - упевнений експерт. 

Ба більше, він заявив, що через водосховище можуть перейти і ЗС рф, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю.

контрнаступКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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