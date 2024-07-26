ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком – Bild

Окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне.

Сили оборони України можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області.

По це заявив військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

За його словами, на південний захід від Торецька російські війська досі не прорвали зміцнення ЗСУ, збудованих до лютого 2022 року. Але зараз окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ.

"Там росіяни намагаються створити свого роду котел. Це означає, що українці мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому, швидше за все, скоро вони підуть звідти", - вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.