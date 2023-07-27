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ЗСУ нарощують темп контрнаступу – CNN

27 липня 2023, 19:28
ЗСУ нарощують темп контрнаступу – CNN
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна, ймовірно, нарощує темпи контрнаступу після двох місяців повільного прогресу на полі бою.

Про це пише CNN, посилаючись на двох американських чиновників.

За словами посадовців, Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, а це є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

"Збройні сили утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції в червні", пише видання. 

Один з американських чиновників заявив, що хоча ЗСУ все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі.

Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.

Військовий з рф також визнав, що українські сили змогли "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони РФ на Запорізькому фронті.

 В 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують ворожу піхоту та їхню техніку".

CNNЗСУконтрнаступ

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