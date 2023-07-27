ЗСУ нарощують темп контрнаступу – CNN
Про це пише CNN, посилаючись на двох американських чиновників.
За словами посадовців, Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, а це є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.
"Збройні сили утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції в червні", пише видання.
Один з американських чиновників заявив, що хоча ЗСУ все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі.
Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.
Військовий з рф також визнав, що українські сили змогли "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони РФ на Запорізькому фронті.
В 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують ворожу піхоту та їхню техніку".