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ЗСУ наступають на п'яти ділянках – ISW

06 липня 2023, 10:05
ЗСУ наступають на п'яти ділянках – ISW
Фото: Радіо свобода
Українські військові системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.

Сили оборони здійснили контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту й успішно завдали ракетних ударів по тилу ворога.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили здійснили серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту, як вночі, так і вдень 5 липня. Особливо дісталося складам боєприпасів у Макіївці, розташованій у Донецькій області. Також зафіксовано удари українських сил по російських позиціях поблизу Дебальцевого та на залізничній станції в Ясинуватій.

"Ці удари свідчать про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію атак, спрямованих на ослаблення російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій", - йдеться у повідомленні.

ISW попередньо оцінює, що українські сили фокусуються на протидії виснаженню, водночас сповільнюючи процес захоплення територій і водночас послаблюючи російські збройні сили та техніку.

Аналітикаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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