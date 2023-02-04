ЗСУ освоюють управління Challenger 2 – МО Британії

Міністерство оборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2

Про це сьогодні міністерство оборони Британії написало в своєму Twitter

“Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2” - прокоментувало Міноборони.

А також додало: “Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію“.