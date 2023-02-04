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ЗСУ освоюють управління Challenger 2 – МО Британії

04 лютого 2023, 17:02
ЗСУ освоюють управління Challenger 2 – МО Британії
Міністерство оборони Великої Британії розповіло про те, що українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2

Про це сьогодні міністерство оборони Британії написало в своєму Twitter

“Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2” - прокоментувало Міноборони.

А також додало:  “Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію“.

 
Велика БританіяБританіяchallenger

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