ЗСУ отримала експериментальну американську САУ Hawkeye

Українські військові отримали і тестують в бойових умовах 105-мм САУ 2-CT Hawkeye.

Раніше вона перебувала лише на тестах в армії США.

Про розказав директор програми AM General Майк Еванс, передає Defense Blog.

САУ ЗСУ отримали ще в квітні цього року, а вже у перших числах травня її було протестовано на полі бою.

А раніше військові тренувались два тижні і один тиждень - тестували.

Випробування Hawkeye в Україні відбувається в реальних бойових умовах і з реальними цілями.

Повна назва "2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System", її створили в 2019 році AM General та Mandus Group.

В 2021 американська армія видала контракт на виробництво двох таких САУ безпосередньо для тестів.

Хамві встановили гармату М20 з технологією мʼякої віддачі SRT, це дозволяє машині витримувати умови стрільби та не розвалюватись після декількох використань.