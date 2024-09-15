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ЗСУ отримали 18 гаубиць "Богдана", закуплених Данією

15 вересня 2024, 15:53
ЗСУ отримали 18 гаубиць
Фото: Генштаб ЗСУ
САУ "Богдана" - українська самохідна артилерійська установка (САУ) з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.
Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.
 
Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, пише "РБК-Україна".
 
"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", – сказав Пульсен.
 
Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю і підтримувати її боєздатність набагато дешевше, ніж виготовляти й купувати, а також ремонтувати її на Заході. Тому Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на території України, сказав міністр.
 
Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.
ДаніяЗСУвійна в Україніросія окупанти

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