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ЗСУ отримали 40 французьких бронемашин

01 листопада 2023, 20:35
ЗСУ отримали 40 французьких бронемашин
Французькі бронемашини AMX-10RC вже використовувались у літньому контрнаступі та брали участь у бойових діях на передовій і от прийшла нова партіях цих МБП.

Про це повідомляє Bulgarianmilitary.

Україна отримала додаткову партію з 40 БМП, які активно використовуються в бойових діях.

AMX-10RC був представлений французькій армії в 1981 року. 

Його основним бойовим озброєнням є точна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм кулеметом NF1 або 12,7-мм великокаліберним кулеметом M2HB для підвищення вогневої потужності.

Для основного озброєння стандартний боєкомплект становить 38 снарядів, а для кулемета - 4000.

Перші БМП Франція передала Україні десятки в травні. 

Крім того, зауважується, що Франція бере активну участь у заходах ЄС і НАТО щодо підготовки українських військових.

 
ФранціяAMX-10RC

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