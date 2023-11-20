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ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність" – Федоров

20 листопада 2023, 18:19
ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції
Фото: www.ekathimerini.com
Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

Збройні Сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції "Єдність" – спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", – написав Федоров.

Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, надійшов за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Раніше за сприяння фонду ЗСУ отримали 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

дрониФедороввійна в Україніросія окупанти

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