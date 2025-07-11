ЗСУ отримали робота "Лютік" для евакуації поранених і ведення бою

Комплекс "Лютік" здатен працювати за широкого діапазону температур довкілля.

Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс "Лютік".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Лютік", за даними відомства, має компактні розміри: його можна транспортувати на автомобільному причепі або в кузові військового пікапа.