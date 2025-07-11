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ЗСУ отримали робота "Лютік" для евакуації поранених і ведення бою

11 липня 2025, 19:33
ЗСУ отримали робота
Фото: Міноборони
Комплекс "Лютік" здатен працювати за широкого діапазону температур довкілля.
Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс "Лютік".
 
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
 
"Лютік", за даними відомства, має компактні розміри: його можна транспортувати на автомобільному причепі або в кузові військового пікапа.
 
Попри компактні габарити, робот може перевозити до чверті тонни вантажу. Роботизована платформа має герметичний корпус, ізольований від впливу пилу й вологи.
 
Комплекс "Лютік" здатен працювати за широкого діапазону температур довкілля.
 
Тяглове зусилля електродвигуна й гусеничне шасі наземного робота дають йому змогу рухатися бездоріжжям, трясовинами, піщаними насипами, долати неглибокі канави й невисокі вертикальні перешкоди.
 
"Компактний "Лютік" може виконувати широкий спектр завдань, зокрема логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо. Водночас не забороняється використовувати і як рухому платформу для бойових модулів", – додали в Міноборони.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

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