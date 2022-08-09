ЗСУ отримали від парнерів протикорабельні комплекси Harpoon

Протикорабельні комплекси морського базування Harpoon переробили на ударні автомобілі

Збройні сили України отримали від Заходу оновлений варіант протикорабельних комплексів Harpoon.

Про це повідомляє Defence News.

Як ппише видання, заступник глави Пентагону з питань закупівель Білл Лаплант повідомив, що країни-партнери зняли ракети морського базування з корабля і розмістили їх на вантажівках з платформами.

"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, мова йшла про Harpoon морського базування... тому ми попрацювали з цією країною і підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках з платформами", - пояснив Лаплант.

Також він додав, що на одному автомобілі вирішили встановити модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення.

Білл Лаплант підкреслив, що військові навчилися використовувати таку зброю ще в травні.

Довідково

Harpoon - американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Виробляється з 1975 року. За період використання було проведено велику кількість її оновлень і модифікацій. Ракети можна запускати з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів або з повітря.

Максимальна дальність ракети Harpoon - близько 140-315 кілометрів. Дальність пуску залежить від варіанту і модифікації ракети.