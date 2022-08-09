ПОЛІТИКА НОВИНИПротикорабельні комплекси морського базування Harpoon переробили на ударні автомобіліПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ отримали від парнерів протикорабельні комплекси Harpoon
Фото: з вільного доступу
Збройні сили України отримали від Заходу оновлений варіант протикорабельних комплексів Harpoon.
Про це повідомляє Defence News.
Як ппише видання, заступник глави Пентагону з питань закупівель Білл Лаплант повідомив, що країни-партнери зняли ракети морського базування з корабля і розмістили їх на вантажівках з платформами.
"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, мова йшла про Harpoon морського базування... тому ми попрацювали з цією країною і підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках з платформами", - пояснив Лаплант.
Також він додав, що на одному автомобілі вирішили встановити модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення.
Білл Лаплант підкреслив, що військові навчилися використовувати таку зброю ще в травні.
Довідково
Harpoon - американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Виробляється з 1975 року. За період використання було проведено велику кількість її оновлень і модифікацій. Ракети можна запускати з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів або з повітря.
Максимальна дальність ракети Harpoon - близько 140-315 кілометрів. Дальність пуску залежить від варіанту і модифікації ракети.
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