RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗСУ отримали від парнерів протикорабельні комплекси Harpoon

Протикорабельні комплекси морського базування Harpoon переробили на ударні автомобілі
ЗСУ отримали від парнерів протикорабельні комплекси Harpoon Фото: з вільного доступу
Збройні сили України отримали від Заходу оновлений варіант протикорабельних комплексів Harpoon.
 
Про це повідомляє Defence News.
 
Як ппише видання, заступник глави Пентагону з питань закупівель Білл Лаплант повідомив, що країни-партнери зняли ракети морського базування з корабля і розмістили їх на вантажівках з платформами. 
 
"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, мова йшла про Harpoon морського базування... тому ми попрацювали з цією країною і підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках з платформами", - пояснив Лаплант.
 
Також він додав, що на одному автомобілі вирішили встановити модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення.
 
Білл Лаплант підкреслив, що військові навчилися використовувати таку зброю ще в травні.
 

Довідково

Harpoon - американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Виробляється з 1975 року. За період використання було проведено велику кількість її оновлень і модифікацій. Ракети можна запускати з підводних човнів, надводних кораблів, берегових комплексів або з повітря.
 
Максимальна дальність ракети Harpoon - близько 140-315 кілометрів. Дальність пуску залежить від варіанту і модифікації ракети.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 12:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.