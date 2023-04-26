ЗСУ отримають необхідну зброю вчасно для контрнаступу – генерал США

В Україну вже поставлено понад 98% обіцяної бойової техніки з країн Заходу.

Українські військові отримають необхідну для контрнаступу зброю вчасно.

Про це заявив генерал армії США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Крістофер Каволі під час слухання комітету "США. Військова постанова та виклики національній безпеці в Європі", пише The New York Times.

Генерал запевнив, що понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже поставлено.

"Я впевнений, що ми доставили необхідні їм засоби, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції", — сказав Каволі.

Міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня в Німеччині нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.

"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони. Остін також заявив, що США прискорили терміни доставлення важких танків в Україну.



Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.





