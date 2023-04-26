Матеріали:
Теми:

ЗСУ отримають необхідну зброю вчасно для контрнаступу – генерал США

26 квітня 2023, 21:37
ЗСУ отримають необхідну зброю вчасно для контрнаступу – генерал США
Фото: з вільного доступу
В Україну вже поставлено понад 98% обіцяної бойової техніки з країн Заходу.

Українські військові отримають необхідну для контрнаступу зброю вчасно.

Про це заявив генерал армії США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Крістофер Каволі під час слухання комітету "США. Військова постанова та виклики національній безпеці в Європі", пише The New York Times. 

Генерал запевнив, що понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже поставлено.

"Я впевнений, що ми доставили необхідні їм засоби, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції", — сказав Каволі.

Міністр оборони США Ллойд Остін минулого тижня в Німеччині нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.

"Лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад", – сказав міністр оборони. Остін також заявив, що США прискорили терміни доставлення важких танків в Україну.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав американські танки "найкращими у світі", він переконаний, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою.


 

військова допомогавійна в Україніросія окупантиконтранаступ

Останні матеріали

російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Політика
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 17:17
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 13:03
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 09:58
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється