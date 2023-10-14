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ЗСУ отримають новітню систему ППО проти "Шахедів"

14 жовтня 2023, 19:53
ЗСУ отримають новітню систему ППО проти
Фото: mil.gov.ua
Ця система потрапить в Україну вперше.

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе для боротьби з якими потрібні засоби ППО. І Великобританія передасть комплекс ближньої дії.

Постачання піде в рамках нового пакету військової допомоги Україні на 100 млн фунтів (123 млн дол.).

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Terrahawk Paladin – новітні (останній варіант представлений у 2022 році) комплекси ППО, що є універсальною системою, яку можна ставити як стаціонарно, так і перевозити на вантажному автомобілі.

Система складається із трьох ключових елементів:

  • 4 РЛС, здатних вести пошук цілі на 360 градусів та передавати інформацію про їх виявлення по закритих каналах зв’язку на пункт управління;
  • система управління вогнем, що включає оптико-прицільні прилади, тепловізор для наведення вночі і лазерний далекомір;
  • 30-мм автоматична гармата Мк44 "Бушмайстер", здатна випускати до 200 снарядів за хвилину. Дистанційний підрив снарядів гармати дозволяє збивати дрони з відстані до 2 км. Крім того, в систему можна інтегрувати додаткові засоби знищення, наприклад, ракети з напівактивним лазерним наведенням типу APKWS.
БританіяППОшахедивійна в Україніросія окупанти

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