ЗСУ отримають новітню систему ППО проти "Шахедів"

Ця система потрапить в Україну вперше.

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе для боротьби з якими потрібні засоби ППО. І Великобританія передасть комплекс ближньої дії.

Постачання піде в рамках нового пакету військової допомоги Україні на 100 млн фунтів (123 млн дол.).

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Terrahawk Paladin – новітні (останній варіант представлений у 2022 році) комплекси ППО, що є універсальною системою, яку можна ставити як стаціонарно, так і перевозити на вантажному автомобілі.

Система складається із трьох ключових елементів: