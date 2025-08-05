ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE – Зеленський

Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.

За словами глави української держави, він провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та вдячності вітчизні.

Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили новий механізм, у рамках якого країни Європи купують американську зброю для українських воїнів.

"Також обговорили механізм SAFE і можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних можливостей і України. Хорватія виділить свою частину на підтримку наших воїнів. Дякую!" - додав Зеленський.

Механізм SAFE (Security Action for Europe) - це нова фінансова ініціатива Європейського Союзу, ухвалена 27 травня 2025 року, спрямована на зміцнення оборонної промисловості та підвищення готовності ЄС до захисту своїх інтересів. У рамках SAFE передбачено виділення до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн-членів ЄС, України та інших партнерів, зацікавлених у спільних оборонних проєктах. Також SAFE передбачає можливість замовлення зброї для країн ЄС на українських підприємствах.