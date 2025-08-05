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ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE – Зеленський

05 серпня 2025, 20:53
ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE – Зеленський
Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті та збільшення російських ударів по цивільних
Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.
 
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За словами глави української держави, він провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та вдячності вітчизні.
 
Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили новий механізм, у рамках якого країни Європи купують американську зброю для українських воїнів.
 
"Також обговорили механізм SAFE і можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних можливостей і України. Хорватія виділить свою частину на підтримку наших воїнів. Дякую!" - додав Зеленський.
 
Механізм SAFE (Security Action for Europe) - це нова фінансова ініціатива Європейського Союзу, ухвалена 27 травня 2025 року, спрямована на зміцнення оборонної промисловості та підвищення готовності ЄС до захисту своїх інтересів. У рамках SAFE передбачено виділення до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн-членів ЄС, України та інших партнерів, зацікавлених у спільних оборонних проєктах. Також SAFE передбачає можливість замовлення зброї для країн ЄС на українських підприємствах.

 

Хорватіявійна в Україніросія окупанти

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