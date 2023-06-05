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ЗСУ переходять до наступальних дій – Міноборони

05 червня 2023, 17:56
ЗСУ переходять до наступальних дій – Міноборони
Фото: Радіо свобода
Маляр наголосила, що оборонна операція України триває від лютого 2022 року.

Збройні сили України на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Епіцентром тяжких боїв залишається Бахмутський напрямок, де Сили оборони мають частковий успіх. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр пояснила, що оборона України триває від 24 лютого 2022 року. Ці операції включають у себе також контрнаступальні дії. 

"Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", - зазначила вона. 

Заступниця міністра оборони наголосила, що російські окупанти почали поширювати фейки про "масштабний контрнаступ" ЗСУ, щоб прикрити свої поразки на Бахмутському напрямку. 

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