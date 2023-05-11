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ЗСУ перехоплюють до 90% російських ракет – WP

11 травня 2023, 17:47
ЗСУ перехоплюють до 90% російських ракет – WP
Завдяки західній зброї та досвіду протиповітряна оборона України досягла значних успіхів.

У перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% в цілому по країні та 100% у столиці.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, завдяки західній зброї та досвіду протиповітряна оборона України досягла значних успіхів за останні 14 місяців, рятуючи інфраструктуру та життя і не даючи росії досягти переваги в повітрі. 

Як пише ВВС, із 28 квітня 2023 року рф випустила по Україні 67 ракет і 114 безпілотників. ППО не змогла збити лише сім ракет і 11 БпЛА. Водночас по Києву не влучила жодна повітряна ціль.

Командир бригади командування протиповітряної оборони "Центр" – полковник із позивним "Граніт" повідомив, що в перші місяці Україна перехоплювала близько половини російських ракет. У звіті CSIS йдеться про те, що цифра насправді могла бути набагато нижчою.

"Завдяки надходженню нових систем протиповітряної оборони західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню кваліфікації українських батарей Україна повідомила про перехоплення близько 80% російських крилатих ракет до грудня. Станом на травень 2023 року цифра наближається до 90%", – пише видання.

Зазначається, що двома ключовими системами, які використовувала Україна з початку війни, були радянські системи великої дальності С-300 і системи середньої дальності "Бук". Згодом на озброєння ЗСУ передали батареї IRIS-T з Німеччини та NASAMS зі США та Норвегії. Окрім цього, Україна тепер має європейські системи SAMP/T, американські ракети HAWK та батареї Patriot.

ЗСУППОвійна в Україніросія окупантиракетні атаки

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