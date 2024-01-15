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ЗСУ підбили два російські літаки над Азовським морем

15 січня 2024, 08:19
ЗСУ підбили два російські літаки над Азовським морем
В небі над Азовським морем українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50, а також підбили бомбардувальник ІЛ-22М.

Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрія Мисягіна.

Бомбардувальник після ураження намагався сісти в Анапі, куди прибули медики і пожежників.

Літак А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько і він зник з радарів та припинив відповідати на запити тактичної авіації. 

Пізніше пілотом літака Су-30 вкс рф було виявлено займання і падіння невстановленого повітряного судна.

Бомбардувальник Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового і був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря. 

Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик "швидкої" і пожежної машини.

 

Азовське мореЗСУлітаки

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