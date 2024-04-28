ЗСУ підтвердили просування росіян під Авдіївкою

Ворог спробує прорватися до Покровська.

російські окупанти просунулися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

"Там склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу", – зазначив військовий.

За його словами, ворог буде намагатися прориватися з Очеретиного у бік Покровська, і для цього задуму вже накопичений особовий склад. Тимочко наголосив, що зараз важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив.

"З одного боку, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншого – розуміємо, що ворог не зміг розгорнутися на Авдіївському напрямку, як вони планували – в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко зауважив, що загарбники зуміли "знайти слабкі сторони" української оборони за "хронічної нестачі боєкомплекту".

"Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Питання в тому, яких втрат вони там готові зазнавати, щоб утримувати той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити. Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження", – сказав Тимочко.