ЗСУ підтягнули до Кринок додаткові резерви – ISW

Українські війська зосереджені у дачному районі біля Антонівського мосту.

Українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки на східному березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Українські та російські джерела повідомили, що тривають бої в Кринках, українські сили нібито зберігають обмежену присутність.

Один військовий блогер стверджував, що українські сили також здійснювали атаки на південний захід від Кринок у районі Піщанівка-Підстепне, щоб відволікти російські сили від Кринок, оскільки українські сили стягували додаткові резерви в цей район. Також йшлося, що українські війська зосереджені на дачній території біля Антонівського мосту.

Раніше аналітики спростували заяви росії, що окупанти нібито повністю захопили Кринки, що на лівому березі Дніпра.

А в ОК "Південь" повідомили, як партизани допомагають ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.