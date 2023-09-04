ЗСУ почнуть використовувати дрони зі штучним інтелектом

Дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом Міноборони допустило до експлуатації в збройних силах України.

Про це Міноборони написало в Telegram-каналі.

В Міноборони заявили, що програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

"Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси", - йдеться в дописі.

В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються за допомогою флагманського дрона.

Дальність польоту до 10 км, може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

Дрон інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем, включаючи "Дельта".

Процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою, додали в українському Міністерстві оборони.