ЗСУ поїхали за кордон опановувати ППО SAMP/T-Mamba

Стало відомо, що наших військових відправили за кордон, щоб опановувати ЗРК SAMP/T-Mamba. Їх нам надасть Франція та Італія.

Повітряні сили ЗСУ написали в своєму Телеграмі, що командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив: “Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави".

В повітряних силаї приняли негайне рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітно-ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.

"Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba” - додав Микола Олещук.