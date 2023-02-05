ЗСУ поїхали за кордон опановувати ППО SAMP/T-Mamba
Повітряні сили ЗСУ написали в своєму Телеграмі, що командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив: “Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави".
В повітряних силаї приняли негайне рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітно-ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.
"Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba” - додав Микола Олещук.