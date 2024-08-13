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ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців у Курській області

13 серпня 2024, 14:33
ЗСУ показали документи знищеного підрозділу кадировців у Курській області
фото: Telegram/225 ОШБ
Раніше українські військові взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону "Ахмат".

Бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС "Ахмат", який був розбитий у Курській області.

Про це повідомила пресслужба батальйону, опублікувавши відповідні фото.

"Нещодавно з’явилася новина, що 225-й ОШБ успішно розбив підрозділ "Ахмат". Ось докази. Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена", – йдеться в повідомленні.

Нагадємо, днями з'явилося відео, як українські військові у Курській області взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону "Ахмат". Зазначається, що рейдові групи спіймали цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Кадировці зізналися, що намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон.

полоненівійна в УкраїніАхматросія окупанти

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