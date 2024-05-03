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ЗСУ покращили тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва – ISW

03 травня 2024, 09:49
ЗСУ покращили тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
У районі тривають бої.

Збройні Сили України нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині - на Лиманському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що упродовж 2 травня російські війська продовжили наступи вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Тим часом українська армія нещодавно досягла успіхів на південь від Кремінної.

Аналітики ISW з посиланням на представника українського Хортицького угруповання військ підполковника Назара Волошина повідомляють, що Сили оборони нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва, що на південь від Кремінної.

На цій ділянці фронту тривали бойові дії. Зокрема, на північний схід від Куп'янська - в районі Синьківки та на схід - в районі Петропавлівки; на захід від Кремінної - в районі Тернів, Ямполівки та Торського, а також на захід від Сватового - в районі Копанки.

 

ЗСУвійна в Україніросія-агресор

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