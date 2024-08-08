ЗСУ повернули втрачені позиції на одному з напрямків на Донбасі

Українські Збройні сили повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області. Втім, загарбники також мають територіальні успіхи.

Зазначається, що нещодавно українські оборонці відвоювали обмежені позиції біля Часового Яру. Геолокаційні кадри за 7 серпня показують, що ЗСУ незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2. Хоча, як пишуть аналітики, це сталося не протягом останнього дня.

В ISW також зауважують, що бої тривають у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий Часового Яру; на північ від міста - в лісовому масиві Орлово, а також на схід - біля Іванівського.

російські війська 7 серпня продовжили наземні атаки у напрямку Торецька. Втім, не досягли жодних підтверджених успіхів. Декілька російських джерел заявляли, що нібито окупанти просунулися в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там ЗСУ. Втім, в ISW не спостерігала свідчень успіхів росіян у Нью-Йорку.

Крім того, джерела рф стверджували, що росіяни просунулися 7 серпня у напрямку Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, наголошують американські фахівці.