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ЗСУ повернули втрачені позиції на одному з напрямків на Донбасі

08 серпня 2024, 10:57
ЗСУ повернули втрачені позиції на одному з напрямків на Донбасі
Фото: Генштаб ЗСУ
Біля Часового Яру тривають бої.
Українські Збройні сили повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області. Втім, загарбники також мають територіальні успіхи.
 
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
Зазначається, що нещодавно українські оборонці відвоювали обмежені позиції біля Часового Яру. Геолокаційні кадри за 7 серпня показують, що ЗСУ незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2. Хоча, як пишуть аналітики, це сталося не протягом останнього дня.
 
В ISW також зауважують, що бої тривають у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий Часового Яру; на північ від міста - в лісовому масиві Орлово, а також на схід - біля Іванівського.
 
російські війська 7 серпня продовжили наземні атаки у напрямку Торецька. Втім, не досягли жодних підтверджених успіхів. Декілька російських джерел заявляли, що нібито окупанти просунулися в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там ЗСУ. Втім, в ISW не спостерігала свідчень успіхів росіян у Нью-Йорку.
 
Крім того, джерела рф стверджували, що росіяни просунулися 7 серпня у напрямку Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, наголошують американські фахівці. 

 

війна в Україніросія окупантиЗСУЧасів Яр

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