ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW
22 грудня 2024, 09:55
Фото: Генштаб ЗСУ
Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня
Українські сили нещодавно відбили позиції в Піщаному (на південний захід від Покровська).
Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).
Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня.
Також аналітики ISW зазначають, що нещодавно окупанти здійснили моторизований штурм з використанням цивільної техніки на Покровському напрямку, ймовірно, через брак російської бронетехніки.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують невдалий російський моторизований штурм зменшеної роти з використанням восьми цивільних машин на схід від Українки, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею бронетехніки та танків на цьому напрямку. російське військове командування постійно демонструвало свою готовність прийняти дорогі втрати бронетехніки в обмін на повільні, важкі успіхи в Україні, і цей напад свідчить про те, що постійне виснаження російських військ погіршує їхню здатність продовжувати виставляти механізовану техніку", – йдеться в повідомленні.