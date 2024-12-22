ЗСУ повернули втрачені позиції під Покровськом – ISW

Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня

Українські сили нещодавно відбили позиції в Піщаному (на південний захід від Покровська).

Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня.

Також аналітики ISW зазначають, що нещодавно окупанти здійснили моторизований штурм з використанням цивільної техніки на Покровському напрямку, ймовірно, через брак російської бронетехніки.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують невдалий російський моторизований штурм зменшеної роти з використанням восьми цивільних машин на схід від Українки, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею бронетехніки та танків на цьому напрямку. російське військове командування постійно демонструвало свою готовність прийняти дорогі втрати бронетехніки в обмін на повільні, важкі успіхи в Україні, і цей напад свідчить про те, що постійне виснаження російських військ погіршує їхню здатність продовжувати виставляти механізовану техніку", – йдеться в повідомленні.